Il tour internazionale di Zucchero, intitolato “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, continua in Europa fino alla fine di ottobre. In Italia, ha avuto successo con sei concerti negli stadi, celebrando i 25 anni della canzone “Baila (Sexy Thing)”, uno dei brani più riconoscibili della musica italiana.

ph. Francesco Prandoni MILANO – Grande successo per le 6 date italiane negli stadi di “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI che celebra i 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”, uno dei brani più iconici e amati della musica italiana. Un viaggio musicale che ha conquistato ancora una volta pubblico e critica, trasformando ogni concerto in una grande festa. Ad accompagnare Zucchero sul palco la sua straordinaria superband, considerata tra le migliori in Europa e composta da musicisti di fama internazionale. Un’intesa artistica fuori dal comune, uno show interamente dal vivo e un repertorio che attraversa blues, rock, soul e grandi classici hanno dato vita a show di altissimo livello, accolti con entusiasmo in ogni tappa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zucchero, il tour internazionale prosegue in Europa fino a fine ottobre

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