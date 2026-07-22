Cos’ha in comune con Borsellino chi ostacola le indagini su un clan mafioso? | l’attacco di Conte a Meloni e Fratelli d’Italia

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha chiesto alla presidente del consiglio di dimostrare con azioni concrete le proprie affermazioni, criticando un voto considerato ingiustificato. Ha inoltre invitato a riconsiderare una decisione di tutela nei confronti di alcuni membri di partito, definendola vergognosa. La richiesta si inserisce in un contesto di accuse legate a ostacoli alle indagini su un clan mafioso e accuse di paragonare chi ostacola le indagini a figure collegate a figure di rilievo nella lotta alla mafia.

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“Rinnovo un appello a Giorgia Meloni. Dimostri davvero che quel che lei dice ha un fondamento nella concreta azione. Rimangiatevi questo voto vergognoso perché non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati. E’ già successo con la Santanché, ma qui forse siamo un gradino oltre perché addirittura si ostacolano indagini nei confronti di un clan mafioso. Ravvedetevi noi ci saremo e vi contrasteremo in ogni modo”. Questo afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa convocata dopo che il centrodestra ha bloccato la richiesta della procura di Roma di acquisire le conversazioni definite ‘essenziali’ per le indagini sul clan Senese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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