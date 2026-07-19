A 34 anni dalla strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, il capo dello Stato ha affermato che la Repubblica si è dimostrata più forte. Le istituzioni hanno rafforzato le misure di sicurezza e mantenuto alta la memoria dell’evento. Il messaggio è stato condiviso anche dal presidente del Consiglio, che ha ricordato come il sacrificio di Borsellino abbia segnato la sua vita.

A 34 anni dalla strage in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta il capo dello Stato, Sergio Mattarella, condensa in una frase del suo messaggio, senso e prospettiva della memoria di quell’evento tragico: « La Repubblica ha dimostrato di essere più forte ». Oggi come ieri, ma più che mai ancora, l’Italia si stringe intorno al ricordo del coraggioso magistrato e degli agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Una ricorrenza che non è mera retorica, ma rinnovato altare della riscossa civile contro il cancro mafioso. Strage di Via d’Amelio 34 anni dopo, Mattarella: Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Borsellino, le istituzioni blindano riscatto e memoria. Mattarella: la Repubblica più forte del cancro mafioso. Meloni: ha segnato la mia vita

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