Cos’è il metodo Ropa che consente a due donne di essere entrambe madri

Due donne sono diventate entrambe madri grazie al metodo Ropa, una tecnica di fecondazione in vitro. Questa procedura, molto usata dalle coppie lesbiche, viene praticata quando la legge lo permette. Il metodo consente di utilizzare gli ovuli di entrambe le donne, permettendo a entrambe di essere riconosciute come madri. La procedura è stata eseguita con successo, rispettando le normative vigenti nel paese.

La scienza compie progressi e a volte le leggi non riescono a seguirli. Tale è il caso del Metodo Ropa, un tipo di fecondazione in vitro molto utilizzato dalle coppie lesbiche, possibile laddove appunto la legge lo consente. Ma di cosa si tratta? Vi ricorrono solo le lesbiche? E dove è possibile farlo? Cos’è il Metodo Ropa. Ropa è l’acronimo di Reception of Oocytes from the Couple (che significa “ricezione di ovociti dalla coppia”), e viene chiamato anche “ maternità condivisa ”, poiché ammette il ruolo di due mamme nella gestazione: una è la donatrice di ovulo – che sarà fecondato in vitro – l’altra è invece colei che lo porterà in grembo per 9 mesi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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