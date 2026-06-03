Gli italiani, dati alla mano, sono tra i più longevi d'Europa con un'aspettativa di vita media di 84,1 anni, ma c'è un territorio nel nostro Paese in cui la concentrazione di centenari è più alta: il Cilento, in provincia di Salerno. Lì, in quell'area della Campania, studi condotti nel corso degli anni hanno dimostrato che molte donne raggiungono i 92 anni e oltre, ben al di sopra della media europea, soprattutto nei paesi che hanno saputo conservare tradizioni antiche e uno stile di vita autentico, come il borgo di Acciaroli. Non si tratta di un caso fortunato, ma del risultato di abitudini quotidiane radicate nel tempo, che oggi vengono sistematizzate in quello che viene chiamato il Metodo Cilento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che cos'è il metodo Cilento per la longevità?

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