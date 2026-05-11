Cuore di mamma | essere madri e donne oggi
In occasione della festa della mamma, si è tenuto un evento dedicato alle donne, con l’obiettivo di condividere le esperienze legate alla maternità e alla vita quotidiana. L’iniziativa ha coinvolto diverse partecipanti che hanno raccontato le proprie storie, tra difficoltà e momenti di gioia. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e ascolto, attraverso testimonianze che hanno messo in luce le sfide e le emozioni di essere madre e donna.
«Ritrovarsi tra donne in occasione della festa della mamma, per dare voce alle emozioni, alle sfide, alle fatiche e alla bellezza di ogni percorso. Sentirsi accolte, condividere le fatiche e riscoprire la meraviglia del cammino di ognuna. Nel cuore della serata, saremo accompagnate, in uno spazio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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C’è un posto dove il mondo smette di fare paura, dove ogni lacrima trova il suo senso e ogni fatica si trasforma in pace. Quel posto è il cuore di una madre. ? ?Essere mamma non è solo dare la vita, è essere quella luce che resta accesa nella notte quando t - facebook.com facebook
Amo mia mamma più del mio cuore. - Reddit reddit