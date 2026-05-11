Cuore di mamma | essere madri e donne oggi

In occasione della festa della mamma, si è tenuto un evento dedicato alle donne, con l’obiettivo di condividere le esperienze legate alla maternità e alla vita quotidiana. L’iniziativa ha coinvolto diverse partecipanti che hanno raccontato le proprie storie, tra difficoltà e momenti di gioia. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e ascolto, attraverso testimonianze che hanno messo in luce le sfide e le emozioni di essere madre e donna.

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«Ritrovarsi tra donne in occasione della festa della mamma, per dare voce alle emozioni, alle sfide, alle fatiche e alla bellezza di ogni percorso. Sentirsi accolte, condividere le fatiche e riscoprire la meraviglia del cammino di ognuna. Nel cuore della serata, saremo accompagnate, in uno spazio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMINA POWER COMMUOVE TUTTI IN TV: IL DOLORE DI UNA MADRE E IL RICORDO DI ILENIA Notizie correlate Leggi anche: La scelta di essere madri, tra volontà e possibilità Tanti piccoli fuochi, recensione: il prezzo di essere madriÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie... Argomenti più discussi: Festa della mamma, boom di torte a forma di cuore: +20% di dolci rispetto allo scorso anno; Buongiorno e buona Festa della Mamma: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO; Festa della Mamma 2026: 10 frasi emozionanti e messaggi WhatsApp per auguri indimenticabili; 10 frasi di grandi scrittori che celebrano il valore della maternità. Le parole della mia Anto arrivano sempre dritto al cuore!Perché mamma si può essere sempre e in forme diverseAmore senza trucco,senza filtri e al naturale sei la fine del mondo! Tu,una bellezza pazzescaGrazie per questi consigli o idee regalo #fiord - x.com x.com Amo mia mamma più del mio cuore. - Reddit reddit