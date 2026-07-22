Cosa voleva gratis Clamoroso Ilary Blasi | il matrimonio è vicinissimo ma data location e una scoperta choc

Si parla di un possibile matrimonio tra la conduttrice e il compagno, con una data e una location che sarebbero state indicate in alcune ricostruzioni recenti. La conduttrice non ha ancora confermato ufficialmente le informazioni, che però sono state condivise da fonti vicine alla coppia. La notizia ha suscitato attenzione, ma resta da verificare la conferma ufficiale dell’evento.

Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero pronti a fare sul serio. Il condizionale, quando si parla di fiori d’arancio e gossip, è d’obbligo: la conduttrice non ha confermato nulla, ma nelle ultime ore è circolata una ricostruzione molto precisa su data e possibile cornice del matrimonio. Il progetto delle nozze non è un mistero. In passato Ilary Blasi aveva espresso il desiderio di sposare il compagno, spiegando però che l’organizzazione dipendeva dalla definizione del divorzio con Francesco Totti. Insomma, prima le carte, poi i confetti: una tabella di marcia comprensibilmente poco romantica, ma necessaria. Ilary Blasi e Bastian Muller: la presunta data del matrimonio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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