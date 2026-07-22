Ilary Blasi il matrimonio è vicinissimo | data location e un retroscena particolare

Il matrimonio di Ilary Blasi si avvicina e si conoscono già data e location. La cerimonia si terrà nel prossimo futuro in una località ancora non specificata. Nel frattempo, si discute di un retroscena legato a questo evento, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. La sua vita sentimentale, dopo il divorzio da un ex calciatore, continua a essere al centro dell’attenzione.

Da tempo il futuro sentimentale di Ilary Blasi è al centro dell’attenzione del gossip, tra indiscrezioni, rinvii e l’attesa per la conclusione definitiva del lungo divorzio da Francesco Totti. Nonostante le questioni legali non siano ancora del tutto archiviate, nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che sembrano indicare come la coppia abbia ormai deciso di guardare avanti senza più tentennamenti. La conduttrice Mediaset, che in passato aveva già confermato il desiderio di convolare a nozze con il compagno, aveva spiegato di non poter ancora organizzare tutto nei minimi dettagli proprio perché in attesa della sentenza definitiva sul divorzio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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