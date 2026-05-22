Oggi si è tenuta davanti al tribunale di Roma la prima udienza del procedimento di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La procedura legale riguarda la fine del matrimonio tra i due e si è svolta senza particolari incidenti. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al termine dell'udienza, che si è conclusa senza un accordo immediato. La vicenda legale proseguirà con ulteriori fasi processuali, mentre il procedimento è ancora in fase iniziale.

È iniziata oggi, davanti al tribunale di Roma, la prima udienza del procedimento di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi, dopo una relazione durata oltre vent’anni e una separazione che ha avuto ampia risonanza pubblica, si sono presentati davanti al giudice per l’avvio formale dell’iter. Secondo quanto emerso dall’udienza, durata circa due ore, non si è arrivati a un accordo conciliativo. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva. Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi: cosa è accaduto in aula. L’udienza si è svolta davanti al giudice Gianluca Gelso. In questa fase, è stato effettuato un tentativo di individuare un punto di incontro tra le parti, ma la conciliazione non è stata raggiunta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “A fine udienza…”. Clamoroso al divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi, finisce malissimo: cosa è successo in tribunale

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