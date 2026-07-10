Inchiesta sugli arbitri graditi all'Inter l'esperto | Per l'illecito sportivo non serve che il tentativo riesca
Un esperto legale ha spiegato che nell'inchiesta sugli arbitri vicini all'Inter, la responsabilità per illecito sportivo non richiede che il tentativo di manipolazione abbia successo. Secondo l'avvocato Michele La Francesca, l'articolo 6, comma 5, non prevede una responsabilità automatica in questi casi. La questione riguarda i rischi legali per l'Inter e la presunta responsabilità collegata alle presunte irregolarità nelle decisioni arbitrali.
L'avvocato Michele La Francesca a Fanpage.it e i rischi per l'Inter in base agli ultimi sviluppi dell'inchiesta sugli arbitri, il caso della responsabilità presunta: "Ma l'articolo 6, comma 5, non fa scattare una responsabilità automatica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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