L'Inter non rischia la revoca dello Scudetto per l'inchiesta su Rocchi e arbitri | vale l'articolo 8

L'Inter non rischia la revoca dello Scudetto in seguito all'indagine su Rocchi e gli arbitri. Secondo quanto verificato, per annullare il titolo sarebbe necessario dimostrare un illecito commesso durante questa stagione che abbia influenzato direttamente la classifica attuale. La questione rimane sotto esame, ma finora non ci sono elementi sufficienti per procedere con la revoca del titolo.

Per invalidare questo Scudetto servirebbero prove di un illecito commesso in questa stagione e che abbia influito direttamente sulla classifica attuale. Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva, in particolare l'articolo 8.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

L’indagine su Rocchi con l’Inter nel capo d’accusa è iniziata prima dell’esposto di Rocca: intercettazioni possibiliLa richiesta di proroga delle indagini da parte della Procura milanese al GIP significa che l'inchiesta penale su Gianluca Rocchi, con l'accusa di...

Inchiesta arbitri: nomi ‘graditi’ o ‘sgraditi’ all’Inter? Le zone d’ombra per l’ipotesi di frode sportivaNessuna intercettazione o testimonianza conferma le etichette di 'graditi' o 'sgraditi' sugli arbitri: al momento, sono ricostruzioni della Procura...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Grassani: Il sistema arbitrale è debole ma l'Inter e i club di Serie A per ora non rischiano; Qual è la posizione dell'Inter e cosa rischia, può perdere lo scudetto, chi sono gli indagati, ci sono intercettazioni? Domande e risposte sull' inchiesta arbitri; L'Inter non è coinvolta: svolta in procura, tra gli indagati non ci sono dirigenti; Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi.

L’Inter non rischia la revoca dello Scudetto per l’inchiesta su Rocchi e arbitri: vale l’articolo 8Per invalidare questo Scudetto servirebbero prove di un illecito commesso in questa stagione e che abbia influito direttamente sulla classifica attuale ... fanpage.it

Come al Milan nel 2006: inchiesta Rocchi, cosa rischia l’InterInter ecco cosa rischia per l'inchiesta su Rocchi che vede coinvolto seppur indirettamente il Club Referee Manager Schenone ... calciomercato.it

L’Inter che verrà: ecco i possibili colpi dei nerazzurri - facebook.com facebook

L'Inter ha chiuso la corsa Scudetto con 4 giornate d'anticipo. Alzi la mano chi ci avrebbe scommesso alla vigilia del campionato. I più catastrofici ipotizzavano scenari da ottavo posto, in generale l'obiettivo dei tifosi si attestava sulla qualificazione alla prossima x.com