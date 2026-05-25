Fuga dagli enti locali | nessuno vuole più lavorare nei Comuni nonostante gli stipendi più alti
Nel Comune di Grimacco, con circa 270 residenti, il numero telefonico ufficiale risponde con una voce registrata che informa di essere in linea con l'amministrazione comunale. Nonostante gli stipendi più alti rispetto ad altri enti locali, sembra esserci una fuga di personale dagli enti pubblici. La situazione evidenzia una difficoltà nel mantenere il personale nei Comuni, anche in presenza di condizioni salariali più favorevoli.
Grimacco, 400 abitanti registrati all’anagrafe mentre i residenti sono circa 270. Al numero telefonico del Comune una voce registrata risponde: “Siete in linea con il Comune di Grimacco. Per parlare con gli uffici digitare 1 per Anagrafe, Stato civile e Protocollo; 2 per Ufficio tecnico, Lavori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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