Fuga dagli enti locali | nessuno vuole più lavorare nei Comuni nonostante gli stipendi più alti

Da triesteprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel Comune di Grimacco, con circa 270 residenti, il numero telefonico ufficiale risponde con una voce registrata che informa di essere in linea con l'amministrazione comunale. Nonostante gli stipendi più alti rispetto ad altri enti locali, sembra esserci una fuga di personale dagli enti pubblici. La situazione evidenzia una difficoltà nel mantenere il personale nei Comuni, anche in presenza di condizioni salariali più favorevoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grimacco, 400 abitanti registrati all’anagrafe mentre i residenti sono circa 270. Al numero telefonico del Comune una voce registrata risponde: “Siete in linea con il Comune di Grimacco. Per parlare con gli uffici digitare 1 per Anagrafe, Stato civile e Protocollo; 2 per Ufficio tecnico, Lavori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Intervista a Daniele Manente Candidato Sindaco Castelfranco Veneto 2026

Video Intervista a Daniele Manente Candidato Sindaco Castelfranco Veneto 2026

Notizie e thread social correlati

Fuga dagli enti locali del Friuli, dove nessuno vuole più lavorare nei Comuni (nonostante l'aumento di stipendio)A Grimacco, comune del Friuli con circa 270 residenti, il numero di iscritti all’anagrafe supera i 400.

Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaLa FP CGIL ha richiesto un aumento dello smart working per i dipendenti degli Enti Locali in Ciociaria, in risposta alle difficoltà legate ai costi...

Temi più discussi: Fuga dagli enti locali: nessuno vuole più lavorare nei Comuni, nonostante gli stipendi più alti; Anci Sicilia lancia l’allarme sulla fuga di personale dagli enti locali; Da Monza a Lodi è l’ora dell’esodo: in fuga dal caro-casa di Milano; Enti locali poco attrattivi, Anci Sicilia chiede una riforma: Verso il comparto unico.

Il posto fisso non fa più gola: fuga dagli enti locali. A Milano in dieci anni perso il 30% dei funzionari pubblicoMilano – Un dipendente pubblico su tre in pensione entro dieci anni, mentre il pubblico perde appeal, soprattutto per quanto riguarda Comuni, Province e Regioni. Il quadro arriva dall’ultimo ... ilgiorno.it

fuga dagli enti localiAnci Sicilia lancia l’allarme sulla fuga di personale dagli enti localiUna profonda crisi strutturale minaccia la tenuta dei comuni dell'Isola. I pensionamenti superano le nuove assunzioni e sempre più spesso i vincitori di concorso rinunciano al posto o abbandonano gli. start-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web