La maggioranza ha deciso di ripresentare un emendamento alla legge elettorale che permette ai cittadini residenti fuori sede di votare. In precedenza, questa proposta era stata esclusa dal testo in discussione alla Camera. La modifica verrà inserita nel testo in fase di discussione, dopo che era stata inizialmente stralciata. La questione riguarda la possibilità di esercitare il diritto di voto da parte di coloro che vivono lontano dal proprio luogo di residenza.

Marcia indietro sul voto ai fuori sede, stralciato in un primo momento dal nuovo Melonellum, in discussione alla Camera. La maggioranza presenterà un emendamento alla legge elettorale per consentire il voto ai cittadini che vivono lontano dal luogo di residenza. Non manca la sfida all’opposizione: “Sottoscriverà questo emendamento?”. "Su questo tema - sottolinea Angelo Rossi relatore di FdI della riforma - siamo sempre stati d'accordo ma erano emerse difficoltà sul sistema di voto. Avevamo però preso un impegno in commissione rispetto al fatto che si potesse raggiungere una soluzione con una proposta sul tema e la proposta è arrivata: la maggioranza mantiene l'impegno". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Legge elettorale, emendamento della maggioranza per voto ai fuori sede

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Legge elettorale: l'emendamento sulle Regioni Autonome, intervista a Dieter Steger

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