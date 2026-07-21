Il 21 luglio, secondo le stelle, non bisogna trasformare ogni cosa in un trend. Oggi non è il giorno per adottare lo stile “core” in modo compulsivo. Negli ultimi mesi, su internet si sono diffusi molti termini come tomato girl core, office siren core, fisherman core e altri, ma oggi si consiglia di evitare di seguire ciecamente queste mode.

Se c’è una parola che ha completamente conquistato internet negli ultimi mesi è una sola: core. Tomato girl core, office siren core, fisherman core, balletcore, clean girl core, cottagecore, mob wife core. A questo punto manca solo “sono-andato-a-fare-la-spesa-core” e possiamo dire di aver completato la collezione. Cosa non fare oggi 21 luglio (secondo le stelle), segno per segno. Il problema è che, a forza di inseguire l’estetica del momento, stiamo dimenticando una cosa fondamentale: avere uno stile non significa cambiare personalità ogni volta che TikTok decide quale sarà la prossima ossessione collettiva. È divertente prendere ispirazione, certo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non fare oggi 21 luglio (secondo le stelle): oggi non trasformare tutto in un trend, non tutto deve essere “core”

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Cosa non fare oggi 14 luglio (secondo le stelle): non trasformare tutto in una performance, nessuno ti sta dando un votoIl 14 luglio, le stelle consigliano di evitare di trasformare ogni azione in una performance, ricordando che nessuno sta valutando.

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