L’uomo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli, nel Salernitano, durante la notte tra sabato e domenica. L’indagine sulla sua morte, avvenuta all’età di 53 anni, prosegue con nuove piste investigative.

L’indagine sulla morte di Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, prosegue su più fronti. L’uomo è stato trovato carbonizzato nella notte tra sabato e domenica in un terreno agricolo di Eboli, nel Salernitano. Gli accertamenti disposti dalla Procura mirano ora a stabilire le cause precise del decesso, la sequenza degli eventi e l’eventuale movente. Nel tardo pomeriggio di ieri è terminata l’ autopsia, durata quasi cinque ore. L’esame rappresenta uno snodo centrale dell’inchiesta, ma non ha ancora chiuso il capitolo degli approfondimenti medico-legali: la salma resta infatti a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori verifiche tecniche che non possono essere ripetute in un secondo momento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa nascondeva!”. Luigi Esposito ucciso: spunta la nuova clamorosa pista

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