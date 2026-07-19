Nel Salernitano, un uomo di 53 anni è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme. La vittima è un giornalista sportivo noto come Luigi “Luca” Esposito. È stato trovato morto in un’area isolata, con il corpo bruciato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità del delitto né su eventuali motivazioni.

L’uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito di 53 anni, era un dipendente dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com. Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano: la vittima è il giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito

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Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo il cui corpo è stato trovato #carbonizzato, in condizioni non identificabili, in un terreno agricolo a #Eboli. Si tratterebbe di Luigi Esposito, dipendente ARPAC, ma noto come #giornalista pubblicista sportivo. x.com

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