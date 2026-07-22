Cosa mangiavano davvero i greci dell’Odissea? La vera dieta di Ulisse

L’Odissea descrive banchetti con cibi considerati esotici, come i loti dell’Isola dei Mangiatori di Loto e le pozioni della maga Circe che trasformano gli uomini in maiali. Questi alimenti sono presentati come parte di scene epiche, con dettagli su pietanze insolite e magiche.

L’ Odissea di Omero è ricca di banchetti epici e cibi straordinari. Dai loti che causano dipendenza sull’Isola dei Mangiatori di Loto alle pozioni magiche della maga Circe, capaci di trasformare gli uomini in maiali, i menu descritti nel poema epico appaiono decisamente esotici. Eppure, la maggior parte delle persone che vivevano nell’Età del Bronzo, il periodo storico in cui è ambientata l’Odissea, seguiva una dieta molto più semplice e nutriente di quanto ci si possa immaginare. Molti degli alimenti base consumati nel 1200 avanti Cristo si ritrovano ancora oggi nelle diete mediterranee moderne. Per esempio, il vino diluito con acqua era una bevanda fondamentale nell’antica Grecia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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Perché Circe Cambiò il Destino di Ulisse | Il Mito dell'Odissea

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