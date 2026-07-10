Matt Damon e la dieta per l' Odissea di Nolan | addio a glutine alcol e caffeina Così sono diventato Ulisse

Matt Damon ha seguito una dieta rigida eliminando glutine, alcol e caffeina per prepararsi al ruolo di Ulisse in un film diretto da Nolan. Durante i tre mesi di preparazione, ha perso 18 chili.

Roma, 10 luglio 2026 – Per interpretare Ulisse non è bastato studiare il personaggio. Per arrivare sul set con il fisico richiesto dal ruolo, Matt Damon ha affrontato tre mesi di preparazione intensiva, al termine dei quali aveva perso 18 chili. Una trasformazione costruita tra alimentazione rigorosa, allenamenti quotidiani e pochissime ore di sonno, resa ancora più impegnativa dalle riprese del nuovo film di Christopher Nolan. “Sembrava più una spedizione che un film”, ha raccontato l'attore parlando dell'esperienza sul set de L'Odissea, il kolossal tratto dal celebre poema di Omero che debutterà nelle sale italiane il 16 luglio. Chi ha già... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Matt Damon Sheds Massive Weight for Odyssey Role as Historical Backlash Grows

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