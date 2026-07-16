Odissea la vera storia di Ulisse raccontata da Omero
Il 16 luglio arriva nelle sale italiane Odissea, l’atteso film di Christopher Nolan basato sul poema epico di Omero. La pellicola, con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron tra gli interpreti, ha scatenato numerose polemiche già prima dell’uscita, soprattutto a causa del casting oltre che per alcune ne libertà prese dal regista rispetto al racconto originale. In molti si sono chiesti quanto il film si discosti dal testo omerico e cosa racconti davvero l’ Odissea, uno dei poemi fondativi della letteratura occidentale. Il mito di Ulisse e l’Odissea. L’Odissea racconta il lungo viaggio di Ulisse, re di Itaca, per tornare a casa dopo la fine della guerra di Troia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Perché l'Odissea è ancora la storia più importante mai raccontata
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In 300, basato su fatti realmente accaduto, quindi Storia vera, c'era uno alto 3 metri e un altro sembrava il Gobbo di Notre Dame. L'Odissea è un'opera di finzione, non c'è un briciolo di Storia dentro, ma orrore, una donna nera in un ruolo secondario??? Scand x.com
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