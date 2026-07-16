Il 16 luglio arriva nelle sale italiane Odissea, l’atteso film di Christopher Nolan basato sul poema epico di Omero. La pellicola, con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron tra gli interpreti, ha scatenato numerose polemiche già prima dell’uscita, soprattutto a causa del casting oltre che per alcune ne libertà prese dal regista rispetto al racconto originale. In molti si sono chiesti quanto il film si discosti dal testo omerico e cosa racconti davvero l’ Odissea, uno dei poemi fondativi della letteratura occidentale. Il mito di Ulisse e l’Odissea. L’Odissea racconta il lungo viaggio di Ulisse, re di Itaca, per tornare a casa dopo la fine della guerra di Troia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Odissea, la vera storia di Ulisse raccontata da Omero

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Perché l'Odissea è ancora la storia più importante mai raccontata

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In 300, basato su fatti realmente accaduto, quindi Storia vera, c'era uno alto 3 metri e un altro sembrava il Gobbo di Notre Dame. L'Odissea è un'opera di finzione, non c'è un briciolo di Storia dentro, ma orrore, una donna nera in un ruolo secondario??? Scand x.com

L'Odissea di Nolan è un capolavoro? Le prime recensioni: budget mostruoso, cast stellare, il confronto con Omero e la svolta sulle donneC’è un momento preciso, nella carriera di ogni grande regista, in cui l’ambizione rischia di farsi hybris, quella stessa tracotanza che nel mito greco condanna gli ... ilmessaggero.it

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