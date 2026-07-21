Vinicius Jr è irriconoscibile dopo l' operazione di armonizzazione facciale

Da video.gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le immagini di Vinicius Jr dopo l’operazione di armonizzazione facciale sono diventate virali. Il giocatore si è sottoposto a un intervento estetico volto a migliorare l’equilibrio e la forma del viso. La trasformazione è evidente, con cambiamenti significativi rispetto alla precedente immagine. Non sono stati forniti dettagli sulla data dell’intervento o sui risultati specifici. La notizia ha attirato l’attenzione sui social media.

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Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini della trasformazione di Vinicius Jr che si è sottoposto a un'operazione di armonizzazione facciale, un trattamento estetico volto a donare maggiore equilibrio, forma e - appunto - armonia al viso. Dopo l'intervento, il volto del giocatore risulta chiaramente alterato, tanto da renderlo quasi irriconoscibile rispetto a prima. Il rinomato dermatologo Dr. Alessandro Alarcão, professionista di fiducia di numerose celebrità, si è occupato della procedura. Il medico si trovava a Miami negli Stati Uniti ma è volato in Brasile per occuparsi esclusivamente dell'0perazione di Vinícius Júnior: per garantire la massima riservatezza, la clinica ha chiuso le porte al pubblico e non ha ricevuto altri pazienti durante il giorno. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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