Sabato 25 luglio si svolgerà una giornata dedicata alla scoperta della montagna a Sant’Egidio, fra passeggiate, trekking e mountain bike. È previsto anche un punto ristoro in pineta. L’evento mira a promuovere la fruizione sostenibile di un territorio riconosciuto per il suo patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale. La giornata si rivolge a chi desidera vivere la montagna rispettando gli equilibri naturali e godendo delle sue caratteristiche attraverso attività all'aperto.

Arezzo, 22 luglio 2026 – . Sabato 25 luglio passeggiate, trekking, mtb e tanto relax con il punto ristoro in pineta. La montagna cortonese rappresenta un patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale di straordinario valore, un territorio da vivere e conoscere attraverso forme di fruizione sostenibili e rispettose dei suoi equilibri naturali. Sabato 25 luglio, alla pineta di Sant’Egidio, si terrà una giornata dedicata alla valorizzazione delle nostre aree montane, con un programma che unisce attività all’aria aperta, cultura e sensibilizzazione ambientale, promuovendo i principi del turismo lento: un modo di scoprire il territorio fondato sulla conoscenza dei luoghi, sul rapporto con le comunità locali e sul rispetto degli ecosistemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, a Sant’Egidio, una giornata alla scoperta della montagna tra sport, cultura e turismo lento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La giornata. Stramaccioni e Tozzuolo in visita alla scuola di Sant’EgidioAlessandro Tozzuolo e Diego Stramaccioni sono stati alla scuola di Sant’Egidio insieme a Francesco Baldoni.

Ravenna "da cliccare": cinque content creator alla scoperta del turismo lento e sostenibileDal 5 al 7 maggio, Ravenna organizza un educational tour rivolto a cinque creator digitali, con l’obiettivo di esplorare il turismo lento e...

Cortona, a Sant’Egidio, una giornata alla scoperta della montagna tra sport, cultura e turismo lentoArezzo, 22 luglio 2026 – Cortona, a Sant’Egidio, una giornata alla scoperta della montagna tra sport, cultura e turismo lento. Sabato 25 luglio passeggiate, trekking, mtb e tanto relax con il punto ri ... lanazione.it

Bastione di Sant’Egidio. Via ai lavori di recuperoIl Bastione Sant’Egidio della Fortezza del Girifalco si rifà il look. È appena arrivato il via libera per la realizzazione dei lavori per il suo ripristino grazie ad un finanziamento fra il municipio ... lanazione.it