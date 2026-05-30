Alessandro Tozzuolo e Diego Stramaccioni sono stati alla scuola di Sant’Egidio insieme a Francesco Baldoni. La visita è durata alcune ore e si è concentrata sui progetti educativi in corso. Non sono stati annunciati eventi pubblici o comunicati ufficiali. La visita si è svolta senza incidenti o dichiarazioni ufficiali rilasciate dai presenti. Nessuna altra informazione è stata diffusa riguardo a incontri o attività specifiche durante la giornata.

Alessandro Tozzuolo e Diego Stramaccioni, accompagnati dal team manager Francesco Baldoni, hanno incontrato i ragazzi in un’iniziativa dell’ APS ASD Sant’Egidio, che da molti anni collabora con la scuola Primaria di Sant’Egidio nella gestione delle attività di doposcuola e nella promozione di iniziative educative e sportive rivolte ai bambini del territorio. L’iniziativa – organizzata dal coordinatore doposcuola APS ASD Sant’Egidio Perugia, Gianni Mantovani, con la collaborazione delle maestre – nasce dal desiderio di offrire ai bambini un momento speciale di condivisione e confronto con atleti che rappresentano, oltre ai valori sportivi, anche esempi positivi di impegno, sacrificio, rispetto e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giornata. Stramaccioni e Tozzuolo in visita alla scuola di Sant’Egidio

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