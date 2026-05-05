Ravenna da cliccare | cinque content creator alla scoperta del turismo lento e sostenibile
Dal 5 al 7 maggio, Ravenna organizza un educational tour rivolto a cinque creator digitali, con l’obiettivo di esplorare il turismo lento e sostenibile. L’evento si inserisce nel progetto europeo Footprints, di cui il Comune di Ravenna è il principale promotore. Durante le giornate, i partecipanti approfondiranno tematiche legate alla natura e alle attività outdoor, condividendo contenuti sui propri canali digitali.
Ravenna ospita dal 5 al 7 maggio un educational tour dedicato ai temi della natura e dell’outdoor, nell’ambito del progetto europeo Footprints, di cui il Comune di Ravenna è capofila. L’iniziativa vede la partecipazione di cinque content creator italiani, coinvolti in un’esperienza sul territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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