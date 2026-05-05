Ravenna da cliccare | cinque content creator alla scoperta del turismo lento e sostenibile

Dal 5 al 7 maggio, Ravenna organizza un educational tour rivolto a cinque creator digitali, con l’obiettivo di esplorare il turismo lento e sostenibile. L’evento si inserisce nel progetto europeo Footprints, di cui il Comune di Ravenna è il principale promotore. Durante le giornate, i partecipanti approfondiranno tematiche legate alla natura e alle attività outdoor, condividendo contenuti sui propri canali digitali.