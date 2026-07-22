Corsi fantasma con i fondi Ue 86 indagati

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro su conti bancari e polizze assicurative collegati a cinque società nel corso di un’indagine su corsi di formazione fantasma finanziati con fondi europei. L’inchiesta riguarda 86 persone indagate, coinvolte in un sistema di formazione inesistente destinato a disoccupati e lavoratori. I fondi, provenienti dall’Unione Europea, sarebbero stati utilizzati senza che i corsi fossero realmente svolti.

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Corsi di formazione fantasma rivolti a disoccupati e lavoratori finanziati con fondi europei. Ruota intorno a questa ipotesi l’indagine della Procura europea di Milano, che ha disposto il sequestro di circa 20 milioni di euro detenuti su conti bancari e polizze assicurative riconducibili a cinque società. L’indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Eppo del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Milano, era partita da una segnalazione della Banca d’Italia del 29 aprile 2026 e vedeva inizialmente indagate due persone, "amministratrici di fatto" della Sirio srl. I beni posti sotto sequestre sono riconducibili ancora alle due indagate, che si trovano attualmente agli arresti domiciliari con l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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