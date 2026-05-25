Corsi di formazione fantasma e false fatture si uniscono i processi

La Procura di Avellino ha unito i due procedimenti riguardanti corsi di formazione inesistenti e false fatture. Gli inquirenti stanno indagando su un presunto sistema di fatture false legato a corsi di formazione mai effettuati presso un’azienda pubblica. Le indagini riguardano anche l’eventuale collegamento tra le due questioni. La decisione di riunire i procedimenti è stata comunicata nelle ultime ore.

I due procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica di Avellino sull’inchiesta relativa ai presunti corsi di formazione mai svolti all’Alto Calore Servizi sono stati riuniti. La decisione è stata assunta nella mattinata di oggi nel corso dell’udienza davanti al tribunale irpino.Prime. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Understanding False Invoicing for Trade-Based Money Laundering in Finance

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