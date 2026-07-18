i corsi professionali fantasma erba chiede il rito abbreviato

Un individuo ha chiesto il rito abbreviato in un procedimento riguardante corsi professionali fittizi. Secondo le accuse, avrebbe pagato un “pacchetto fiscale” per ottenere una certificazione di formazione falsa, permettendogli di ridurre il debito con l’Erario. L’indagato avrebbe utilizzato questa strategia per risparmiare sui pagamenti fiscali. La richiesta di abbreviato è stata presentata come parte del procedimento giudiziario in corso.

Avrebbe pagato un “pacchetto fiscale” che gli garantiva la possibilità di abbattere il debito con l’Erario attraverso la certificazione di corsi di formazione 4.0 ai dipendenti de “ Il Cittadino ”, che in realtà non sarebbero mai stati realizzati. Un’accusa per cui l’ex editore ora fallito del bisettimanale di cronaca di Monza e Brianza, Davide Erba, imprenditore 45enne di Biassono che da anni vive a Dubai, ha chiesto il processo con il rito abbreviato. All’udienza preliminare che si è aperta ieri davanti al giudice del Tribunale di Monza, Andrea Guadagnino, sono coimputati a vario titolo di associazione per delinquere, indebita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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