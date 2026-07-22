Il Napoli ha dichiarato di avere un buon rapporto con l’allenatore Allegri, evidenziando un clima di dialogo e fiducia tra squadra e staff tecnico. I giocatori principali hanno espresso la volontà di vincere e hanno confermato un atteggiamento positivo nei confronti del tecnico. Le dichiarazioni arrivano in un momento di preparazione e si riferiscono a un percorso condiviso, senza dettagli su eventuali tensioni o divergenze.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri prende forma anche attraverso le parole dei suoi leader. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, raccoglie le impressioni di Amir Rrahmani e Alex Meret, due senatori dello spogliatoio che evidenziano il clima positivo instaurato dal nuovo allenatore e gli obiettivi della stagione. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Rrahmani ha sottolineato soprattutto l’impatto umano di Allegri sul gruppo. Il difensore kosovaro ha spiegato che il tecnico trasmette grande positività e favorisce un confronto diretto con i giocatori. «Con lui c’è un dialogo immediato e ci sentiamo liberi di confrontarci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Rrahmani e Meret promuovono Allegri: ‘C’è dialogo, fiducia e voglia di vincere'”

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