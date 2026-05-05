Il difensore ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2029 e continuerà a essere una figura centrale nella rosa futura. La notizia è stata diffusa dal Corriere dello Sport, che ha anche riportato il risultato della partita tra Napoli e Cremonese, terminata con un punteggio di 4-0. La firma del rinnovo è stata ufficializzata recentemente, consolidando ulteriormente il suo impegno con la squadra.

2026-04-29 09:17:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Napoli-Cremonese 4-0. Vittoria sfarzosa e clean sheet ritrovato con Amir Rrahmani, il joystick della linea. L’anima della festa difensiva che quando c’è si vede e quando non c’è si sente. Si percepisce: è il leader e il riferimento. Con le dovute proporzioni di spazio e tempo, in questo Napoli vale ciò che Albiol valeva nella squadra di Sarri. Rrahmani è il presente, è un’altra qualificazione in Champions da conquistare nelle ultime quattro partite e poi un futuro da progettare: il club non ha ancora annunciato il suo rinnovo fino al 2029, ma è tutto definito e confezionato da un bel po’ e ora è soltanto questione di ufficialità.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, Rrahmani ha rinnovato fino al 2029 e sarà un perno del futuro

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