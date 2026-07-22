La Fifa ha sospeso temporaneamente il mercato in entrata del San Paolo, impedendo al club di effettuare acquisti. Questa decisione riguarda anche il trasferimento di Marcos Antonio, che non ha ancora ricevuto il pagamento dalla Lazio. Di conseguenza, il trasferimento non si è concretizzato e il club brasiliano non può fare nuove operazioni finché la questione non sarà risolta. La sospensione rimane in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

2026-07-22 17:41:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: La Fifa ha bloccato il mercato in entrata del San Paolo. Lo riferisce l’agenzia Italpress secondo cui la sanzione arriva dopo che il club brasiliano non ha pagato la prima rata alla Lazio – da 1,05 milioni di euro – per l’ingaggio di Marcos Antonio. Il centrocampista era stato prelevato dal San Paolo nell’estate 2024 in prestito, successivamente rinnovato e poi trasformato in riscatto nello scorso marzo: il San Paolo, a quel punto, si era impegnato a pagare alla Lazio il cartellino del calciatore in quattro rate. Il club brasiliano, da ieri (21 luglio), risulta effettivamente inserito nella “ FIFA Registration Ban List ” con una sospensione di tre sessioni di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Il San Paolo non paga la Lazio per Marcos Antonio: mercato bloccato dalla Fifa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lazio, la Fifa blocca il mercato del San Paolo a causa del mancato pagamento delle rate per Marcos AntonioLa Fifa ha bloccato il mercato del San Paolo, club brasiliano, per il mancato pagamento della prima rata da un milione di euro su quattro relative...

Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku verso l’addio: il club aspetta offerte. Mercato bloccato dalle cessioni”Il Napoli sta aspettando offerte per Lukaku, il cui futuro sembra ormai lontano dalla squadra.

Argomenti più discussi: Roma capitale del calcio internazionale: al via la prima edizione di F7 Euro, F7 Euro Club e Intercontinental Cup; L’Italia della Confederazione Calcistica di Andrea Montemurro in campo con Alessandro Florenzi; Napoli, Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona: l'annuncio sui social; Shilton, è ora di finirla.

- TESTARDI E DISUNITI SU KIEV - [EDITORIALE] Di Paolo Mieli sul @Corriere e sulla Digital Edition del #CorSera di lunedì 20 luglio 2?0?2?6? Scopri la digital edition del Corriere della Sera su corriere.it/digitaledition Leggi l'articolo su: corriere.it/ x.com

Pallacanestro Trieste, nuova proprietà ancora nel silenzio: budget, CdA e palasport i nodi irrisolti - Sportando reddit

Corriere dello Sport Football Club, la squadra della community è pronta a scendere in campoIl Corriere dello Sport scende in campo con un progetto dedicato alla sua community. Nasce il Corriere dello Sport Football Club, una nuova squadra di calcio a 11 che nella prossima stagione ... corrieredellosport.it