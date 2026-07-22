corri per alessio un incontro di sport e memoria

Montale (Pistoia), 22 luglio 2026 – Torna giovedì 23 luglio 2026 la 6ª Staffetta "Corri per Alessio", appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più sentiti dell'estate podistica montalese. Il ritrovo è fissato alle ore 18.00 a Fognano, dove la Pro Loco Fognano, con l'assistenza tecnica della ASD Aurora Montale e del Gruppo Podistico Croce d'Oro Montale, ripropone questa manifestazione inserita nel calendario degli eventi "E.State al Monumento". Lo scorso anno furono oltre 80 le coppie al via, a conferma dell'affetto che circonda questa iniziativa. Al termine della gara, i partecipanti potranno nuovamente usufruire... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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