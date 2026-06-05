Sport e comunità protagonisti alla terza edizione della Corri San Giovanni

Si è svolta nel IV Municipio di Catania la terza edizione della "Corri San Giovanni", la manifestazione ludico-sportiva che ha visto la partecipazione di numerose famiglie, residenti e scolaresche del quartiere. L'evento ha preso il via da Piazza Chiesa Madre, dopo la benedizione inaugurale del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Partner Cup, sport e beneficenza protagonisti a Castelnuovo

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