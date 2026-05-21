A Cortona si è svolta una giornata dedicata ai giovani atleti, con attività di sport, gioco e inclusione. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo opportunità di praticare diverse discipline sportive in un contesto di convivialità e partecipazione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la presenza di organizzatori, volontari e famiglie, tutti impegnati nel promuovere un ambiente aperto e accogliente per i giovani sportivi.

Arezzo, 21 maggio 2026 – «Corri, lancia e salta »: a Cortona una giornata di sport, gioco e inclusione dedicata ai giovani atleti. Sabato 23 maggio appuntamento alla palestra del Mercato. La città di Cortona ospiterà una nuova edizione di “Corri, Lancia e Salta”, manifestazione dedicata all’atletica leggera giovanile organizzata da Asd Sport Events Cortona. L’evento si svolgerà sabato 23 maggio alla palestra del Mercato con ritrovo fissato alle ore 14.30 e inizio gare alle ore 15.30. La manifestazione rappresenta una tappa del Circuito Esordiadi Fidal Arezzo e coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti in una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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