cornuti e mazziati

Dopo la manifestazione di piazza, diverse persone sono state denunciate per aver partecipato senza autorizzazione. Sono stati identificati e segnalati numerosi partecipanti, alcuni dei quali sono stati anche fermati. Le forze dell’ordine hanno disposto controlli e verifiche nei confronti di chi ha preso parte all’evento. Nessuna persona risulta ferita, ma sono stati sequestrati alcuni oggetti considerati pericolosi. La polizia ha continuato le operazioni di identificazione e monitoraggio nelle ore successive.

“” è un celebre modo di dire centro-meridionale che descrive chi subisce sia il danno che la beffa. Ecco, tutti noi, dopo la manifestazione di piazza a Bologna convocata dal sindaco Pd Matteo Lepore, ci troviamo esattamente in quella condizione: cornuti perché i manifestanti-delinquenti hanno mandato al pronto soccorso una sessantina di poliziotti e provocato danni per alcune centinaia di migliaia di euro; mazziati perché per quelle violenze e per quei vandalismi nessuno dei responsabili pagherà un euro. Ad ora infatti è stato effettuato un solo fermo, peraltro di poche ore, e in quanto ai danni bè, come al solito scucirà Pantalone (i vandalismi finiranno sul conto non del Pd ma della collettività, del contribuente, in ogni caso di qualcuno che non ha alcuna colpa). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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