cornuti e islamizzati

Due iraniani che frequentano un centro islamico di Milano sono stati oggetto di un’indagine per terrorismo. In precedenza, si sono verificati un attentato a Modena e altri episodi a Firenze e Reggio Emilia. La notizia è stata comunicata dalle autorità, che stanno approfondendo le attività dei due individui. Non sono stati forniti dettagli sui reati o sui sospetti specifici. La procura ha avviato le verifiche per accertare eventuali collegamenti con attività terroristiche.

Prima l'attentato di Modena, poi i casi di Firenze e Reggio Emilia e ora la notizia di un'indagine a Milano per terrorismo, nei confronti di due iraniani che frequentano un centro islamico della città. Insomma la Jihad prende forma perché l'alfabeto woke della sinistra è troppo tenue per fermare la narrazione della realtà. La preghiera nelle strade e i sindaci con la fascia sono simbolo dell'ipocrisia di chi vuole celare il vero piano politico dei Fratelli musulmani. Che si fa gioco del nostro qualunquismo e gode delle nostre divisioni ataviche tra destra e sinistra. Cornuti e mazziati. Con il prosciutto (mi perdoni Maometto) sugli occhi al... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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