La proposta di un rappresentante della Lega prevede il rimpatrio dei detenuti extracomunitari al termine della pena. L’idea potrebbe essere sperimentata in Lombardia e, successivamente, adottata anche in altre regioni italiane. La proposta ha suscitato discussioni, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla modalità di applicazione o sui tempi. Nessun altro elemento o dichiarazione è stato comunicato al momento.

Una proposta destinata a far discutere. E magari a diventare un modello sperimentato in Lombardia, ma destinato e essere adottato dalle altre regioni d’Italia. «La Lega porta la remigrazione al Pirellone, con una proposta concreta e di buonsenso, visto che come gruppo in Regione abbiamo presentato un ordine del giorno per istituire un programma sperimentale regionale rivolto ai cittadini extracomunitari detenuti nelle carceri lombarde, prossimi al fine pena o con una pena residua non superiore a due anni, finalizzato a favorire l’espulsione dal territorio nazionale, il rientro e la reintegrazione nei Paesi d’origine». A dichiararlo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione e primo firmatario dell’ordine del giorno che sarà discusso questa settimana nell'ambito dell’assestamento al Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corbetta (Lega): "Remigriamo i detenuti extracomunitari a fine pena"

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