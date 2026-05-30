Dopo aver scontato una condanna per omicidio, un uomo ha tentato di uccidere un'altra persona poco dopo essere tornato in libertà. La sentenza è di cinque anni e sei mesi di carcere per tentato omicidio. L'episodio si è verificato subito dopo il rilascio, con l’uomo che ha aggredito con un'arma da taglio. La corte ha riconosciuto la gravità del reato, condannandolo alla pena stabilita.

Cinque anni e sei mesi di condanna per un tentato omicidio, commesso quando era appena tornato in libertà, dopo aver finito di scontare una precedente condanna per omicidio. Bledar Ujka Afkat, 49enne del Montenegro, la sera di Pasqua 2025, in centro a Brescia, conficcò un punteruolo da muratore nel collo alla moglie del titolare di una trattoria. La donna, una 63enne, si è salvata, ma ha avuto seriamente paura di morire. L’aggressore ieri ha affrontato il processo in abbreviato, al termine del quale ha rimediato una pena di cinque anni e mezzo. Il pm Carlo Pappalardo aveva chiesto sei mesi in più. In ogni caso la sua tesi - che quei colpi vibrati avrebbero potuto uccidere - è stata avallata dal gup, che quindi ha confermato la contestazione del tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A fine pena per omicidio ne tenta un altro

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Drunk, she kissed a stranger. The next day he handed her a marriage contract, and he was her boss!

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