Domiciliari ai detenuti tossicodipendenti con pena fino a otto anni | il governo accelera sul piano per svuotare le carceri

Il governo sta lavorando a un nuovo piano per ridurre la presenza di detenuti tossicodipendenti nelle carceri, prevedendo la possibilità di scontare la pena in comunità per coloro condannati fino a otto anni. La misura mira a favorire un percorso di riabilitazione e alleggerire la pressione sulle strutture penitenziarie. L’iter legislativo è in fase di definizione, con l’obiettivo di accelerare l’approvazione del provvedimento.

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Far scontare la pena in comunità ai detenuti tossicodipendenti con una condanna non superiore a otto anni. Alla soglia dell’estate, la stagione più critica per le condizioni delle carceri, il governo accelera per realizzare il suo piano, descritto fin da inizio legislatura come l’antidoto al sovraffollamento penitenziario (arrivato a sfiorare il 140%). A luglio 2025 il Consiglio dei ministri aveva approvato un disegno di legge su questo tema: prevede, appunto, che “se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna non superiore a otto anni”, o quattro per i reati più gravi, “l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare ” presso una struttura privata, “sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Domiciliari ai detenuti tossicodipendenti con pena fino a otto anni: il governo accelera sul piano per svuotare le carceri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dal McDonald's al panificio: la ricetta di Forlì per "svuotare" le celle e dare lavoro ai detenutiQuello del carcere è un universo che attraverso la cronaca viene raccontato in gran parte dalle percentuali del sovraffollamento (alte in tutta... Carceri al limite: piano Nordio per 5.000 detenuti in comunità? Punti chiave Come faranno le parrocchie a gestire migliaia di detenuti in comunità? Perché l'Italia rischia nuove sanzioni dalla Corte Europea dei... Temi più discussi: Domiciliari ai detenuti tossicodipendenti con pena fino a otto anni: il governo accelera sul piano per svuotare le carceri; In 5mila ai domiciliari. L’idea del governo per svuotare le carceri; Elezioni amministrative 2026: le procedure speciali e le agevolazioni per chi viaggia; Cosa vogliono fare con i detenuti. Governo, è polemica! Cosa succede. Detenuti con dipendenze, più alternative al carcereIl Governo corregge il provvedimento: sì alla semiresidenzialità. In caso di mancato compimento il percorso potrà essere ripetuto ... ilsole24ore.com Senato, disegno di legge su detenuti affetti da dipendenze: due emendamenti su percorsi di recupero contro la ludopatiaDue proposte incidono sul testo normativo al fine di ricomprendere anche la ludopatia tra le condizioni rilevanti per l’accesso ai percorsi di recupero. agimeg.it