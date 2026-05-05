Coppa del Mondo Almaty 2026 Rossetti oro e record del mondo nello Skeet | le emozioni su Tiro a Volo TV

Durante la Coppa del Mondo di Almaty del 2026, il tiratore italiano ha ottenuto il massimo punteggio di 35 su 36 nelle qualificazioni, accedendo alla finale con il miglior risultato. Nella fase finale, ha vinto l’oro e stabilito un nuovo record del mondo nello skeet. L’evento è stato trasmesso su Tiro a Volo TV, con grande attenzione mediatica.

Il campione olimpico di Ponte Buggianese domina dalla qualificazione alla finale con 3536 e firma il nuovo primato mondiale. Argento al tedesco Korte, bronzo al giapponese Toguchi. La gara è stata trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV. Spettacolo azzurro ad Almaty. La tappa della Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo — trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV — regala all’Italia una giornata da incorniciare: Gabriele Rossetti conquista l’oro nella gara maschile di Skeet siglando il nuovo Record del Mondo, mentre Martina Bartolomei aggiunge il bronzo nella prova femminile. Una doppietta storica per il tiro a volo tricolore.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Coppa del Mondo Almaty 2026: Bartolomei bronzo nello Skeet femminile – Highlights su Tiro a volo TVL’azzurra dell’Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 27/32. Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: doppio podio azzurro nello Skeet maschile con Simeone e Pittini. Le emozioni su Sportface TVIl tiratore di Baia e Latina conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, Pittini sale sul gradino più basso. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan; CdM Almaty, nello Skeet Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali; Coppa del Mondo ISSF 2026 di Carabina – Almaty, Kazakistan; Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty. Coppa del Mondo Almaty 2026, Rossetti oro e record del mondo nello Skeet: le emozioni su Tiro a Volo TVIl campione olimpico di Ponte Buggianese domina dalla qualificazione alla finale con 35/36 e firma il nuovo primato mondiale. Argento al tedesco Korte, bronzo a ... sportface.it Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!Dopo il podio di Martina Bartolomei tra le donne, arriva la vittoria di Gabriele Rossetti nello skeet individuale maschile nella tappa della Coppa del ... oasport.it San Marino. Gli atleti sammarinesi in gara alla Coppa del Mondo Serie A di karate a La Coruña - facebook.com facebook