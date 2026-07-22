Durante la Coppa del Mondo 2026 sono stati analizzati i cinque calciatori con le performance più positive e più negative. La classifica tiene conto dei risultati ottenuti nel torneo estivo, evidenziando chi ha superato le aspettative e chi, invece, ha deluso rispetto alle attese. La lista si basa sui dati di gioco e sui risultati ufficiali, senza commenti o interpretazioni aggiuntive. Non sono stati menzionati nomi di squadre, enti o luoghi specifici.

2026-07-22 00:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Ogni Coppa del Mondo produce due classifiche. I giocatori che sono arrivati??con il peso delle aspettative e in qualche modo lo hanno superato, e quelli che hanno portato lo stesso peso e sono crollati. L’edizione 2026, nonostante tutto il suo formato ampliato e la complessità logistica, ha consegnato entrambe le cose in abbondanza. La Spagna ha vinto il torneo e ha prodotto molte prestazioni eccezionali, così come Argentina, Francia e Inghilterra. Eccone cinque da ciascun lato della linea. Cinque giocatori che hanno ottenuto risultati migliori ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026: valuta i 5 giocatori che hanno ottenuto più risultati o meno nel torneo di questa estate

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