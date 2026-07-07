Che cos’é il freeride e che risultati ha ottenuto l’Italia nel nuovo sport che sarà olimpico nel 2030

Il freeride farà il suo debutto olimpico alle Olimpiadi del 2030 nelle Alpi Francesi. Questa disciplina, ancora poco conosciuta, sarà presente nel programma dei Giochi Invernali dopo la revisione delle discipline e degli eventi. L’Italia ha ottenuto risultati significativi in questa nuova disciplina, che si aggiunge alle altre discipline già presenti nel programma olimpico. La decisione di includere il freeride rappresenta una delle novità più rilevanti annunciata alla fine della revisione delle discipline olimpiche.

La disciplina del freeride farà il debutto olimpico nell’edizione delle Alpi Francesi 2030: si tratta della sorpresa maggiore giunta al termine della revisione delle discipline e degli eventi che saranno inseriti nel programma dei prossimi Giochi Invernali. Saranno infatti ben quattro gli eventi da medaglia nella prossima edizione dei Giochi, ovvero lo sci maschile, lo snowboard maschile, lo sci femminile e lo snowboard femminile. Saranno a disposizione 44 posti, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’ingresso del freeride nel programma olimpico è dovuto ad una rapida crescita a livello internazionale, grazie ad un nutrito gruppo di giovani appassionati ed a competizioni di grande impatto visivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Freeride o Free Touring Come cambia lo sci

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