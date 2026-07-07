Il freeride, nuovo sport che sarà presente alle Olimpiadi del 2030, farà il suo debutto ai prossimi Giochi invernali nelle Alpi Francesi. La disciplina è stata inserita nel programma ufficiale dopo una revisione delle discipline e degli eventi previsti, rappresentando una novità rispetto alle edizioni precedenti. L’Italia ha ottenuto risultati significativi in questa disciplina, che si sta affermando come uno degli sport emergenti nell’ambito degli sport invernali.

La disciplina del freeride farà il debutto olimpico nell’edizione delle Alpi Francesi 2030: si tratta della sorpresa maggiore giunta al termine della revisione delle discipline e degli eventi che saranno inseriti nel programma dei prossimi Giochi Invernali. Saranno infatti ben quattro gli eventi da medaglia nella prossima edizione dei Giochi, ovvero lo sci maschile, lo snowboard maschile, lo sci femminile e lo snowboard femminile. Saranno a disposizione 44 posti, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’ingresso del freeride nel programma olimpico è dovuto ad una rapida crescita a livello internazionale, grazie ad un nutrito gruppo di giovani appassionati ed a competizioni di grande impatto visivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Che cos’è il freeride e che risultati ha ottenuto l’Italia nel nuovo sport che sarà olimpico nel 2030

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Freeride o Free Touring Come cambia lo sci

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Che cos’é il freeride e che risultati ha ottenuto l’Italia nel nuovo sport che sarà olimpico nel 2030Il freeride farà il suo debutto olimpico alle Olimpiadi del 2030 nelle Alpi Francesi.

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