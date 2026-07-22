Rady e Leonardo hanno incontrato a Roma, presso l’ambasciata egiziana, per discutere di collaborazioni nel settore difesa e aerospazio. L’incontro ha visto la presenza dell’ambasciatore egiziano e dell’amministratore delegato dell’azienda italiana. La riunione si è svolta nel quartier generale dell’ambasciata. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sui contenuti specifici della discussione o sui progetti futuri.

Incontro Strategico tra Egitto e Leonardo. ROMA (ITALPRESS) – Un’importante iniziativa diplomatica ha avuto luogo a Roma, dove l’ambasciatore egiziano in Italia, Bassam Rady, ha accolto Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Leonardo, nel quartier generale dell’ambasciata. L’incontro mirava a rafforzare la cooperazione bilaterale tra l’Egitto e l’azienda italiana leader nei settori della difesa, aerospazio e sistemi elettronici. Attori Chiave Presenti all’Incontro. All’incontro hanno preso parte anche il generale Mohamed Shaheen, addetto alla Difesa egiziano in Italia, e una delegazione di Leonardo, composta da esperti dei settori della cooperazione internazionale e della produzione militare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Cooperazione tra Italia ed Egitto: Rady e Leonardo nel settore difesa e aerospazio.

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