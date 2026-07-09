Il rappresentante della difesa ha affermato che, in un contesto geopolitico multipolare complesso, Italia e Europa devono sviluppare una strategia di autonomia e creare una nuova economia basata sull'innovazione.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Il contesto geopolitico multipolare è estremamente complesso. L'Italia e l'Europa devono assumere una postura di autonomia strategica e devono essere in grado di dispiegare una nuova economia dell'innovazione. Non si può più parlare di semplice economia della difesa, ma di un'economia che metta al centro la sicurezza come politica industriale europea. Il nostro continente deve recuperare un gap notevole, assicurando adeguati livelli di sicurezza rispetto alle molteplici minacce e ai numerosi livelli di instabilità che oggi si manifestano su diversi asset strategici: dall'energia alle materie prime, fino al dominio cyber". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Difesa, Macrì (Leonardo): "Italia ed Europa dispieghino nuova economia innovazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AZIENDE ITALIANE SVENDUTE IN MANO STRANIERE, COSA SUCCEDE AL MADE IN ITALY

Notizie e thread social correlati

Vi spiego l’economia dell’innovazione di Leonardo. Intervista al presidente Francesco MacrìIl presidente di Leonardo ha illustrato come l’azienda integri innovazione e sicurezza, evidenziando la strategia per il 2026.

Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione”Il responsabile di Leonardo ha affermato che in futuro la competizione economica globale si concentrerà su innovazione e conoscenza, piuttosto che...

Temi più discussi: Vi spiego l'economia dell'innovazione di Leonardo. Intervista di RaiNews24 al presidente Macrì; Presidente Macrì: Leonardo in prima linea su tema cyber sicurezza; Geopolitica, tecnologie e sicurezza, a Roma la Conferenza di Med-Or.

Conferenza Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’ItaliaIn particolare nella seconda tra gli interventi Nunzia Ciardi, vicedirettore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Francesco Macrì, presidente di Leonardo; e Biagio Mazzotta, presidente di Fin ... avionews.it

L’AI chiama, l’Europa e l’Italia rispondonoLeonardo chiede all’Ue di considerare energia e difesa come priorità per rafforzare sicurezza, autonomia e competitività: le parole di Macrì ... businesspeople.it