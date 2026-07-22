Durante un’ispezione congiunta dei Carabinieri e dell’ASL nel Sannio, sono state sospese le attività di ristorazione e bar di un hotel. Le autorità hanno riscontrato irregolarità nelle procedure di sicurezza e igiene. La sospensione riguarda il servizio di ristorazione e bar all’interno della struttura ricettiva, che resteranno chiusi fino a ulteriori verifiche e controlli. Nessun dettaglio è stato comunicato sui motivi specifici delle irregolarità riscontrate.

Controlli dei Carabinieri e dell’ASL nel Sannio: sospese le attività di ristorazione e bar di una struttura ricettiva.. Ispezione congiunta di Carabinieri e ASL. Proseguono anche nel periodo estivo i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento nel settore turistico-ricettivo, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori. Nel corso di un’attività ispettiva, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, insieme al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Benevento, hanno effettuato verifiche presso una struttura alberghiera del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli nel Sannio, sospeso il servizio ristorante e bar di un hotel

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