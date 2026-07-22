Carenze igienico-sanitarie sospeso bar e ristorante di una struttura ricettiva
Un bar e ristorante di una struttura ricettiva è stato sospeso a causa di carenze igienico-sanitarie. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Benevento, che continuano le verifiche anche nei mesi estivi per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori presenti sul territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta, anche durante i mesi estivi, l’attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Benevento a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori presenti sul territorio sannita. Nell’ambito di mirati servizi nel settore turistico-ricettivo, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, congiuntamente al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Benevento, hanno effettuato un’ispezione presso una struttura alberghiera situata nel territorio di competenza della Stazione. Nel corso degli accertamenti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Catania. Dipendenti in nero, carenze igienico-sanitarie e violazioni sulla sicurezza. Sospeso bar-ri
Notizie e thread social correlati
Carenze igienico sanitarie, locale 'sospeso' dopo blitz della poliziaUna stanza è stata chiusa dopo controlli della polizia in un quartiere di Aversa.
Gravi carenze igienico sanitarie: sequestrati 60 chili di alimenti e chiuso un ristorante etnicoI NAS di Parma hanno effettuato un controllo in un ristorante etnico situato nella zona collinare della provincia.
Temi più discussi: Controlli in centro Firenze, sospeso locale per carenze igienico-sanitarie; Trento, centro estetico sospeso dai Nas, all'interno strumenti per la manicure arrugginiti: Gravi carenze igienico-sanitarie; Crotone, locale sospeso dalla Polizia: sequestrati 81 chili di alimenti senza tracciabilità; Controlli del Nas a Trento: chiuso un centro estetico, multa da 3.000 euro.
Sequestrati quasi 100 chili di alimenti in due ristoranti catanesi. La Polizia ha sospeso le attività per carenze igienico sanitarie, elevando sanzioni superiori agli 80 mila euro facebook
Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali durante i controlli. Multa da 5.164 euro e stop all'attività fino al ripristino #Cronaca x.com
Polizia a Crotone: sospesa un’attività commerciale per carenze igienico-sanitarieOperazione straordinaria dis736 persone identificate, 381 veicoli controllati, un locale sospeso per gravi carenze igienico-sanitarie ... it.blastingnews.com
Movida sicura: blitz dei NAS, sospese attività per oltre un milione di euro. Controlli anche nel salernitanoControlli a tappeto dei NAS di Salerno nelle zone turistiche: sospese numerose attività tra Salerno, Avellino e Benevento per gravi carenze igienico-sanitarie. infocilento.it