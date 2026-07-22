Carenze igienico-sanitarie sospeso bar e ristorante di una struttura ricettiva

Da anteprima24.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bar e ristorante di una struttura ricettiva è stato sospeso a causa di carenze igienico-sanitarie. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Benevento, che continuano le verifiche anche nei mesi estivi per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori presenti sul territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta, anche durante i mesi estivi, l’attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Benevento a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori presenti sul territorio sannita. Nell’ambito di mirati servizi nel settore turistico-ricettivo, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, congiuntamente al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Benevento, hanno effettuato un’ispezione presso una struttura alberghiera situata nel territorio di competenza della Stazione. Nel corso degli accertamenti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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