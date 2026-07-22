carenze igienico sanitarie sospeso bar e ristorante di una struttura ricettiva

Notizia in breve

Un bar e ristorante di una struttura ricettiva è stato sospeso a causa di carenze igienico-sanitarie. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Benevento, che continuano le verifiche anche nei mesi estivi per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori presenti sul territorio.