Durante i controlli del NAS nel Sannio, è stato sospeso un agriturismo per irregolarità e riscontrate anomalie in un’altra struttura. I controlli si sono concentrati nelle zone della movida e nelle aree turistiche più frequentate delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche sono state condotte dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Salerno.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. Per quanto riguarda il Sannio, i controlli hanno portato alla sospensione immediata di un agriturismo a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. Un’altra struttura ricettiva della provincia è stata invece destinataria di una diffida per le irregolarità riscontrate durante le verifiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Controlli del NAS nel Sannio: sospeso un agriturismo e irregolarità in un’altra struttura

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