Controlli NAS sul pet food | sequestri per 1,7 milioni

Tra il 23 marzo e il 30 giugno 2026, i Nas hanno condotto 275 controlli sul settore del pet food, trovando 58 irregolarità. Sono state segnalate 56 persone e identificate quattro violazioni penali. Sono state contestate 88 infrazioni amministrative, con sanzioni per un totale di 129. Il totale dei sequestri ammonta a circa 1,7 milioni di euro.

Dal 23 marzo al 30 giugno 2026 i Nas hanno effettuato 275 ispezioni sul settore del pet food, riscontrando 58 irregolarità (21% dei controlli). Segnalate 56 persone, accertate 4 violazioni penali e contestate 88 violazioni amministrative, con sanzioni per 129.773 euro. Sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti, bloccate 200.790 confezioni di pet food, sequestrati 15 medicinali veterinari e sospese 2 attività produttive. Il valore complessivo dei sequestri e delle sospensioni ammonta a circa 1,7 milioni di euro; le irregolarità hanno riguardato soprattutto etichettatura, carenze igienico-sanitarie, autocontrollo, gestione dei SOA e frodi alimentari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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