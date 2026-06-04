Nella giornata sono stati effettuati controlli dei Nas nelle zone della Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese. Sono state emesse diverse chiusure e sospensioni di attività commerciali. Durante le ispezioni sono stati sequestrati oltre nove quintali di alimenti non conformi alle normative sanitarie. Le autorità hanno inoltre verificato il rispetto delle norme di sicurezza alimentare e di igiene negli esercizi controllati. Nessun dettaglio su eventuali denunce o sanzioni specifiche è stato comunicato.

Tempo di lettura: 3 minuti Chiusure, sospensioni di attività e oltre nove quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell’Agro Nocerino-Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle Asl competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese: controlli dei Nas, chiusure e sequestri

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