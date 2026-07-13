I carabinieri dei NAS hanno effettuato controlli tra Salerno, Avellino e Benevento, riscontrando irregolarità in diversi esercizi. Sono state sospese attività e sequestrati prodotti in ristoranti, stabilimenti balneari, agriturismi e supermercati. Le verifiche si sono concentrate nelle zone turistiche e della movida, con ispezioni a campione per verificare il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza.

Movida e turismo sotto la lente del NAS: irregolarità in ristoranti, stabilimenti balneari, agriturismi e supermercati. Controlli straordinari nelle aree turistiche e della movida. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, concentrando l’attenzione sulle località a maggiore afflusso turistico e nelle aree della movida. Le verifiche hanno interessato attività di ristorazione, strutture ricettive, esercizi di somministrazione e imprese del settore alimentare, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza dei consumatori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: sospensioni e sequestri

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Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento

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