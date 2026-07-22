Durante controlli in una struttura ricettiva nel Sannio, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla sospensione del ristorante e del bar. La sanzione è stata adottata fino a quando non verranno ripristinate le condizioni previste dalla normativa vigente. La decisione riguarda l’intera attività di ristorazione e servizio bar all’interno della struttura. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle specifiche irregolarità.

Le irregolarità rilevate hanno determinato l’adozione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione e del servizio bar della struttura ricettiva, fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente. Al titolare della struttura sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 2.000 euro. Da quest’anno, a Birmingham, si celebrerà l’Ozzy Day, una giornata gratuita costruita attorno a musica. Comunicato Stampa Dall’8 al 10 agosto il borgo sannita ospiterà l’evento nazionale dedicato all’enoturismo, promosso. Comunicato Stampa Saranno illustrati i Progetti Complessi di Comunità e gli strumenti destinati a imprese,. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Controlli in una struttura ricettiva del Sannio: sospesi ristorante e bar

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